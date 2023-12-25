В Касимовском районе обнаружили незаконную свалку на площади 600 квадратных метров

Виновный уже найден.

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушение складирования отходов в Касимовском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации прокуратуры, некое предприятие, использующее свалку в рабочем поселке Елатьма, выкидывала мусор за пределы отведенного для этого места — на участке площадью около 600 квадратных метров.

«Ущерб, причиненный почвам как объекту окружающей среды, составил более 1,2 млн рублей. С целью взыскания ущерба природоохранный прокурор обратился в суд. Решением суда требования природоохранной прокуратуры удовлетворены. На предприятие возложена обязанность возместить ущерб в полном объеме», — уточнили в прокуратуре.

Ответственному лицу грозит наказание по части 2 статье 247 УК РФ. Уголовное дело пока что не возбуждено, однако материалы проверки прокуратуры уже отправлены в следственные органы.