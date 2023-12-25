В Калининградской области женщина облила кипятком нового знакомого

В Калининградской области женщина облила кипятком нового знакомого. Об этом сообщило РИА Новости .

Инцидент произошел в Багратионовске.

В полицию поступило сообщение от врача городской больницы. Там было указано, что в учреждение доставили 46-летнего мужчину с множественными ожогами тела.

Установлено, что в день получения травм пострадавший познакомился на улице с женщиной. Та пригласила его домой, чтобы выпить вместе. Во время застолья они поссорились. Женщина взяла с плиты кастрюлю с кипящей водой и вылила на гостя.

В сообщении МВД указано, что, согласно судмедэкспертизе, мужчине причинили тяжкий вред здоровью. У него диагностировали ожоги лица, шеи, туловища и паховой области, вызвавшие ожоговый шок 2 степени. На женщину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».