В Госдуму внесли проект, корректирующий нормы закона о занятости

По данным издания, в документе прописывается понятие социальной занятости инвалидов, меры по содействию гражданам в поиске подходящей работы, в том числе организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан.

В Госдуму внесли проект, корректирующий нормы закона о занятости. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, в документе прописывается понятие социальной занятости инвалидов, меры по содействию гражданам в поиске подходящей работы, в том числе организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан.

Отмечается, что поправками подробно прописываются функции регионов в содействии занятости граждан, включая оказание помощи в составлении анкеты, психологической поддержке безработных граждан, организации профессионального обучения и содействие началу осуществления предпринимательской деятельности.