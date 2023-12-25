В Госдуме заявили, что у россиян начнут требовать ИНН при выдаче кредита

Такая мера позволит банкам проверять наличие у клиента самозапрета.

У россиян начнут требовать ИНН при выдаче кредита с 2025 года. Об этом рассказал « Известиям » председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, такая мера позволит банкам проверять наличие у клиента самозапрета.

Нововведение потребует серьезной технологической перенастройки систем. В частности, понадобится наладить взаимодействия банков и БКИ.

Он подчеркнул, что на новые меры понадобится время, однако законопроект уже готовы поддержать.

Наряду с этим сообщается, что в 2025—2026 годах могут запустить эксперимент по использованию цифровой валюты стран БРИКС для взаиморасчетов между странами-участниками.