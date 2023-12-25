В Госдуме предложили увеличить срок действия водительских прав до 20 лет

Сейчас все нюансы и сама идея согласовываются с руководством ГИБДД. При принятии такого решения продление в/у в 2024 году будет до 2034-го, а продление в 2025-м — до 2045-го.

В Госдуме хотят увеличить срок действия водительских прав с 10 до 20 лет. Об этом пишет SHOT со ссылкой на собственный источник.

Сейчас все нюансы и сама идея согласовываются с руководством ГИБДД. При принятии такого решения продление в/у в 2024 году будет до 2034-го, а продление в 2025-м — до 2045-го.

Кроме того, права с истекающим сроком действия в 2024—2025 годах не будут автоматически продлевать.

Поэтому с 1 января 2024 года, чтобы продлить документ, необходимо посетить отдел ГИБДД и сделать справку № 003-В/у.