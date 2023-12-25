В Госдуме предложили отменить штрафы за оставленные дома удостоверения и СТС

Напомним, что сейчас штраф за данное нарушение составляет 500 рублей.

В Госдуме предложили отменить штрафы за оставленные дома удостоверения и СТС. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам депутатов, при нынешнем развитии цифровых технологий штрафы являются «избыточными». Авторы законопроекта напомнили о приложении «Госуслуги.Авто» с QR-кодами (представляют собой цифровую копию документов). Это уже вторая версия законодательной инициативы, поправленная с учетом замечаний Белого дома.

Напомним, что сейчас штраф за данное нарушение составляет 500 рублей.