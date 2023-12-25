В ЕГЭ увеличится число заданий о специальной военной операции

Кроме того, появится больше вопросов о присоединении к России новых субъектов.

В едином государственном экзамене количество заданий на темы специальной военной операции и вхождения в состав России новых субъектов будет увеличено. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет ТАСС.

«В будущем число таких заданий будет расширяться. Сейчас мы говорим только о том, что есть в демоверсии ЕГЭ 2024 года», — сказал он.

В ЕГЭ-2024 такие задания предусмотрены в экзамене по истории.

Проект демонстрационного варианта уже опубликован на официальном сайте Федерального института педагогических измерений.