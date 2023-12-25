В ДТП в Рязанской области пострадала 50-летняя женщина

Авария случилась утром 24 декабря в Пронском районе на 69 километре автомобильной дороги «Рязань-Пронск-Скопин»

В ДТП в Рязанской области пострадала 50-летняя женщина. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария случилась утром 24 декабря в Пронском районе на 69 километре автомобильной дороги «Рязань-Пронск-Скопин». По предварительной информации, 50-летняя жительница города Новомичуринска, управляя автомобилем Renault Sandero, столкнулась с автомобилем Renault Duster под управлением 54-летней жительницы Пронского района.

В результате ДТП водитель автомобиля Renault Sandero получила травмы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.