В ДТП в Рязанской области пострадала 50-летняя женщина
Авария случилась утром 24 декабря в Пронском районе на 69 километре автомобильной дороги «Рязань-Пронск-Скопин»
В ДТП в Рязанской области пострадала 50-летняя женщина. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Авария случилась утром 24 декабря в Пронском районе на 69 километре автомобильной дороги «Рязань-Пронск-Скопин». По предварительной информации, 50-летняя жительница города Новомичуринска, управляя автомобилем Renault Sandero, столкнулась с автомобилем Renault Duster под управлением 54-летней жительницы Пронского района.
В результате ДТП водитель автомобиля Renault Sandero получила травмы.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.