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В Дагестане по подозрению в двойном убийстве задержали депутата Гамзата Шихабудинова

В Дагестане по подозрению в двойном убийстве задержали депутата Гамзата Шихабудинова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Убийство бизнесмена Мирзы Магомедова произошло в августе 2006 года: его машину обстреляли неизвестные на двух «Жигулях» возле кафе на трассе «Ростов — Баку». 41-летний коммерсант был в салоне вместе с 13-летним сыном, оба погибли на месте. Прибывшие полицейские тогда изъяли 11 гильз различного калибра, основной версией убийства была финансовая деятельность Магомедова.

Убийц и заказчиков нашли только спустя 17 лет после происшествия. По подозрению в убийстве бизнесмена с сыном задержали пять человек. Одним из них оказался действующий депутат городского округа Кизилюртовский Гамзат Шихабудинов. Сейчас следователи выясняют его непосредственную роль в преступлении, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.