В Дагестане четверо детей и взрослый пострадали, надышавшись угарным газом

Инцидент произошел в Каспийске.

В Дагестане четверо детей и взрослый пострадали, надышавшись угарным газом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в Каспийске.

По информации ведомства, причиной происшествия стало отсутствие дымохода от водонагревательной колонки.

Сотрудники прокуратуры начали проверку. Специалисты дадут оценку соблюдению требований по использованию газового оборудования, а также соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Ранее в республике из-за отравления угарным газом погибли трое.