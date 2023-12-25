В Дагестане четверо детей и взрослый пострадали, надышавшись угарным газом
Инцидент произошел в Каспийске.
В Дагестане четверо детей и взрослый пострадали, надышавшись угарным газом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.
Инцидент произошел в Каспийске.
По информации ведомства, причиной происшествия стало отсутствие дымохода от водонагревательной колонки.
Сотрудники прокуратуры начали проверку. Специалисты дадут оценку соблюдению требований по использованию газового оборудования, а также соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
Ранее в республике из-за отравления угарным газом погибли трое.