В Чите женщина умерла после укола врача-иностранца, работавшего без документов

В Чите женщина умерла после укола врача-иностранца, работавшего без документов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

«Неустановленный гражданин иностранного государства без каких-либо разрешительных документов организовал работу медицинского пункта, где оказывал медуслуги жителям Читы по иглоукалыванию, введению препаратов для снятия болевых симптомов в суставах ног», — сообщает ведомство.

Мужчина ввел одной из пациенток неустановленный препарат в коленный сустав, в результате чего женщина скончалась в больнице от септического шока.