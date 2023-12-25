В Челябинской области военнослужащий выстрелил в голову 52-летнему товарищу

Инцидент произошел в Троицком районе.

В Челябинской области военнослужащий выстрелил в голову 52-летнему товарищу. Об этом сообщило издание URA.ru .

Инцидент произошел в Троицком районе.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию в воскресенье, 24 декабря. Его состояние оценивают как тяжелое. Сейчас врачи решают вопрос о перевозке мужчины в Челябинск.

Стрелявшего задержали.

По данным издания, задержанный командует взводом в одной из воинских частей, дислоцирующихся в Челябинской области. В угодья в районе поселка Сбитнево он выехал со знакомыми. Отмечается, что выстрел произошел случайно.

«Стрелявший вернулся на точку и вместо выстрела вверх для загона дичи выстрелил в сторону. При этом он перепутал патроны и вместо мелкой дроби стрелял картечью. Предварительно, выстрел был произведен на расстоянии около 35-40 метров. Охотники сами транспортировали пострадавшего в травмпункт.», — сообщил источник портала.