В Брянской области обнаружили БПЛА с целым кумулятивным снарядом и взрывателем замедленного действия

В Брянской области обнаружили БПЛА «Рубака» с целым кумулятивным снарядом и взрывателем замедленного действия. Об этом сообщает источник SHOT.

По данным канала, возле деревни Уткино Карачевского района нашли беспилотник «Рубака». На место вызвали экстренные службы. Специалисты осмотрели БПЛА и установили, что внутри него — снаряд с кумулятивным зарядом и два взрывателя, один из которых — замедленного действия. Дрон был обезврежен на месте, его передали на экспертизу.

Напомним, «Рубака» — дрон-камикадзе с максимальной дальностью полета в 500 км, предельная масса до пяти кг, выполнен по схеме «Летающее крыло».

Стоимость одного такого БПЛА — около 1,5 млн рублей.