Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
-3°
Втр, 26
Срд, 27
-2°
ЦБ USD 91.94 0.23 23/12
ЦБ EUR 101.29 0.78 23/12
Нал. USD 91.81 / 93.8 25/12 10:55
Нал. EUR 101.48 / 102.28 25/12 10:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Сколько в 2023 году рязанцы отдадут за новогодний сладкий подарок
До Нового года осталось немного, поэтому самое время за...
Вчера 15:30
1 832
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
20 декабря 13:28
3 794
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 10:01
4 180
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
14 474
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Брянской области обнаружили БПЛА с целым кумулятивным снарядом и взрывателем замедленного действия

В Брянской области обнаружили БПЛА «Рубака» с целым кумулятивным снарядом и взрывателем замедленного действия. Об этом сообщает источник SHOT.

По данным канала, возле деревни Уткино Карачевского района нашли беспилотник «Рубака». На место вызвали экстренные службы. Специалисты осмотрели БПЛА и установили, что внутри него — снаряд с кумулятивным зарядом и два взрывателя, один из которых — замедленного действия. Дрон был обезврежен на месте, его передали на экспертизу.

Напомним, «Рубака» — дрон-камикадзе с максимальной дальностью полета в 500 км, предельная масса до пяти кг, выполнен по схеме «Летающее крыло».

Стоимость одного такого БПЛА — около 1,5 млн рублей.