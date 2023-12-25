В Белгородской области двое человек пострадали после обстрела ВСУ

Инцидент произошел на окраине хутора Марьино Шебекинского городского округа.

В Белгородской области двое человек пострадали после обстрела ВСУ. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Инцидент произошел на окраине хутора Марьино Шебекинского городского округа.

У пострадавших мужчин, по данным Гладкова, выявили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Их состояние оценивают как средней степени тяжести.