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Суд арестовал актера из сериала «Слово пацана» по делу об убийстве
Ему предъявили обвинение по статье об «убийстве нескольких человек».

Актера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергея Базанова обвиняют в убийстве людей. Об этом сообщило РИА Новости.

Мужчине предъявили обвинение по статье об «убийстве нескольких человек, совершенном группой лиц из корыстных побуждений, сопряженных с разбоем» (пункты «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ). По информации суда, преступление было совершено в 2011 году в Москве.

Известно, что Базанова отправили в СИЗО до 20 февраля. Отметим, что в сериале мужчина сыграл роль Демида, одного из участников преступной группировки.

Фото: скриншот с сериала