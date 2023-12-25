Суд арестовал актера из сериала «Слово пацана» по делу об убийстве

Ему предъявили обвинение по статье об «убийстве нескольких человек».

Актера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергея Базанова обвиняют в убийстве людей. Об этом сообщило РИА Новости .

Мужчине предъявили обвинение по статье об «убийстве нескольких человек, совершенном группой лиц из корыстных побуждений, сопряженных с разбоем» (пункты «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ). По информации суда, преступление было совершено в 2011 году в Москве.

Известно, что Базанова отправили в СИЗО до 20 февраля. Отметим, что в сериале мужчина сыграл роль Демида, одного из участников преступной группировки.

Фото: скриншот с сериала