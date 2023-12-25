Стало известно, когда россияне получат пенсии и пособия за январь

Об этом сообщили в Социальном фонде России.

В России большинство получателей пенсий и пособий получат январские выплаты в конце декабря. Об этом со ссылкой на данные Социального фонда России сообщила « Российская газета ».

«Средства на выплату, как правило, поступают в кредитные организации от СФР в конце декабря. Банки сразу же зачисляют все поступившие деньги на счета получателей», — указано в публикации.

Отмечается, что помимо пенсий россияне получат детские выплаты, пособия военным и членам их семей, а так же ежемесячную выплату из средств материнского капитал не позднее 28 декабря.

Те, кому доставляют выплаты почтой, получат деньги в январе.