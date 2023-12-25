Рязанская область заняла седьмое место в рейтинге по снижению смертности населения

Регион стал лидером по снижению смертности трудоспособного населения, также за последние пять лет в Рязанской области были достигнуты минимальные показатели младенческой смертности. Отмечается, что за 11 месяцев 2023 года 19,2% женщин отказались от прерывания беременности.

Рязанская область заняла седьмое место в рейтинге по снижению смертности населения. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Регион стал лидером по снижению смертности трудоспособного населения, также за последние пять лет в Рязанской области были достигнуты минимальные показатели младенческой смертности. Отмечается, что за 11 месяцев 2023 года 19,2% женщин отказались от прерывания беременности.

В прошлом году коэффициент смертности составлял 16,8, а по итогам 2023 года ожидаемый коэффициент — 14,6. Продолжительность жизни в области прогнозируется в 73,05 года.