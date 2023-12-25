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Рязанская мэрия назвала места для выгула собак
Домашние животные без поводка могут гулять на семи территориях.

Администрация Рязани опубликовала список мест для выгула собак.

В мэрии напомнили, что выгуливать животных нужно строго на поводке. На ошейнике должен присутствовать адресник с контактной информацией.

Без поводка собак возможно выгуливать на специальных площадках. Они располагаются в следующих местах:

  • на улице Советской Армии в районе дома № 19/9;
  • по Касимовскому шоссе в районе ТЦ «Лента»;
  • в парке Гагарина (микрорайон Приокский);
  • в ЦПКиО;
  • в Комсомольском парке (Московский район);
  • в поселке Мехзавода в районе дома № 10 строение 1;
  • на улице Березовой в районе дома № 12.