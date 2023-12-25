Рязанская мэрия назвала места для выгула собак
Домашние животные без поводка могут гулять на семи территориях.
Администрация Рязани опубликовала список мест для выгула собак.
В мэрии напомнили, что выгуливать животных нужно строго на поводке. На ошейнике должен присутствовать адресник с контактной информацией.
Без поводка собак возможно выгуливать на специальных площадках. Они располагаются в следующих местах:
- на улице Советской Армии в районе дома № 19/9;
- по Касимовскому шоссе в районе ТЦ «Лента»;
- в парке Гагарина (микрорайон Приокский);
- в ЦПКиО;
- в Комсомольском парке (Московский район);
- в поселке Мехзавода в районе дома № 10 строение 1;
- на улице Березовой в районе дома № 12.