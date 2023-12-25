Рязанская мэрия назвала места для выгула собак

Домашние животные без поводка могут гулять на семи территориях.

Администрация Рязани опубликовала список мест для выгула собак.

В мэрии напомнили, что выгуливать животных нужно строго на поводке. На ошейнике должен присутствовать адресник с контактной информацией.

Без поводка собак возможно выгуливать на специальных площадках. Они располагаются в следующих местах: