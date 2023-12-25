Рязанцев приглашают на фотовыставку Виктора Колесникова «Остановись, мгновенье!»

Во вторник, 26 декабря, в 16.00 в МВЦ «Фотодом» имени Каширина пройдет открытие персональной выставки фотохудожника Виктора Колесникова, члена фотоклуба «Ока», «Остановись, мгновенье».

В экспозицию вошли около 30 черно-белых работ.

Снимки были отмечены на всесоюзных, республиканских, областных фотовыставках. За участие в фотовыставке «Мир детства», проходившей в Италии, Колесников награжден памятным знаком.

«Виктор Александрович при районном доме культуры организовал детскую фотостудию „Юность“, которая была удостоена звания „народной“ и успешно проработала много лет, прививая любовь к фотографии целому поколению», — отметил куратор Андрей Карев.

Выставка продлится до 13 января по адресу: ул. Почтовая, 58. Вход свободный.

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