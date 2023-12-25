Россиянам рассказали, кому проиндексируют зарплаты с 1 января

С 1 января на 9,8% проиндексируют зарплату работникам сфер образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и науки. Остальным бюджетникам стоит ожидать запланированного повышения зарплаты на 4,5% с 1 октября.

Россиянам рассказали, кому проиндексируют зарплаты с 1 января. Об этом сообщает агентство « Прайм » со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.

По его словам, с 1 января на 9,8% проиндексируют зарплату работникам сфер образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и науки. Остальным бюджетникам стоит ожидать запланированного повышения зарплаты на 4,5% с 1 октября.

«При этом индексации заработка чиновников в 2024 году не будет. Зарплаты судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти заморожены до 1 января 2025 года», — сказал юрист.

Юрист отметил, что исключением являются военные и сотрудники силовых ведомств. Он напомнил, что, согласно законодательству, все организации, включая небюджетные, должны проводить индексацию заработной платы сотрудников, самостоятельно оценивая уровень инфляции и рост минимального размера оплаты труда.