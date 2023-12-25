Российские военные взяли опорный пункт ВСУ на артемовском направлении

Военным удалось вскрыть ряд позиций украинских боевиков и отработать по более укрепленным позициям FPV-дронами.

Российские военные взяли опорный пункт ВСУ на артемовском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, спецназовцы выдвинулись в тыл противника, замаскировались рядом с украинским блиндажом и начали вести наблюдение. Артиллеристы нанесли огонь после того, как противник обозначил свое присутствие, а разведчики в это время произвели налет на эту позицию.

Военным удалось вскрыть ряд позиций украинских боевиков и отработать по более укрепленным позициям FPV-дронами.

Один из бойцов отметил, что противник начал покидать свои позиции, чем и удалось воспользоваться.