Росгвардия получила возможность формировать добровольческие формирования

Закон подписал президент России Владимир Путин.

Росгвардия получила возможность формировать добровольческие формирования. Об этом сообщил портал URA.ru .

Закон подписал президент России Владимир Путин.

«Добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению президента. Их численность, организация, районы действий, стоящие перед ними задачи, порядок управления ими, срок их использования и порядок их прекращения будут определяться Росгвардией», — говорится в документе.

Отмечается, что у граждан будет возможность вступить в формирования, если они заключат контракт. У них будет такой же объем социальных гарантий, компенсаций и льгот, который предоставляется добровольческим формированиям Минобороны РФ.

Перед Росгвардией будет стоять денежное содержание данных формирований. Размеры их зарплат будут не ниже размеров денежного довольствия военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, а также не ниже тех служащих, которые занимают такие же воинские должности.