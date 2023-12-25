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Росгвардия получила возможность формировать добровольческие формирования
Закон подписал президент России Владимир Путин.

Росгвардия получила возможность формировать добровольческие формирования. Об этом сообщил портал URA.ru.

Закон подписал президент России Владимир Путин.

«Добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению президента. Их численность, организация, районы действий, стоящие перед ними задачи, порядок управления ими, срок их использования и порядок их прекращения будут определяться Росгвардией», — говорится в документе.

Отмечается, что у граждан будет возможность вступить в формирования, если они заключат контракт. У них будет такой же объем социальных гарантий, компенсаций и льгот, который предоставляется добровольческим формированиям Минобороны РФ.

Перед Росгвардией будет стоять денежное содержание данных формирований. Размеры их зарплат будут не ниже размеров денежного довольствия военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, а также не ниже тех служащих, которые занимают такие же воинские должности.