РНПК вручила новогодние подарки детям из рязанской школы-интерната имени Полетаева

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») в преддверии новогодних праздников продолжает исполнять желания детей.

В понедельник, 25 декабря, сотрудники завода отправились к воспитанникам Рязанской школы-интерната имени Федора Полетаева, поздравили их с Новым годом и передали более 100 подарков от трудового коллектива, собранные в ходе благотворительной акции «Елка желаний».

Вторую неделю сотрудники РНПК адресно доставляют новогодние подарки детям работников. В роли главных волшебников праздника — Деда Мороза и Снегурочки — выступают молодые специалисты завода.

До конца декабря они объедут более 120 семей сотрудников, вручат им подарки в обмен на исполнение новогодних стихов или песен.

Кроме того, в рамках коллективного договора, действующего на предприятии, более двух тысяч детей работников компании в возрасте от одного года до 14 лет получили сладкие подарки.

Отмечается, что РНПК активно участвует в подготовке города к Новому году. Сотрудники предприятия во дворе дома № 84 по улице Ленинского комсомола установили и украсили елку шарами, а в Новопавловской роще помогли отремонтировать гирлянды.

Для организации работ завод выделяет собственный специализированный транспорт — автовышку и бригаду электриков, которые ведут работы по подсветке деревьев.