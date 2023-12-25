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Редакция РЗН. инфо составила подборку самых заметных рязанских муралов

Муралы — тренд современного городского благоустройства. «Профессиональный» стрит-арт оживляет пространство, добавляет ему уюта и самобытности, рассказывает об истории того или иного места. Многометровые полотна украшают фасады зданий во многих российских городах. Рязань — не исключение.

Первый монументальный «холст» — девушка на жилом доме напротив «Атрона» — появился в областном центре шесть лет назад. Потом были спортсменки на фасаде Академии тенниса, портреты Есенина и Павлова, медсестра времен Великой Отечественной. Сейчас уже не хватит пальцев рук, чтобы пересчитать все уличные картины.

Редакция РЗН. инфо собрала десять наиболее выразительных рязанских муралов. В спецпроекте содержится описания арт-объектов, истории их появления, а также местоположение, чтобы горожане и туристы могли с легкостью отыскать заинтересовавшие их изображения. Впереди — длинные праздничные выходные, во время которых можно устроить прогулку по городу, вооружившись обзором от РЗН.инфо.