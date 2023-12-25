Путин подписал закон о выплате материнского капитала только гражданам России
Он вступит в силу с 1 января 2024 года.
Президент России Владимир Путин подписал закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей маткапитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения гражданства России.
Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.