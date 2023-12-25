Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Теперь статьи УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации» и «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации» касаются и добровольцев-росгвардейцев.

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Об этом сообщило РИА Новости .

Так, статьи УК 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации» (до 15 лет лишения свободы), 280.3. «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации» (до семи лет) теперь касаются и добровольцев Росгвардии.

Помимо этого, штрафы до одного миллиона рублей в рамках КоАП могут назначаться и за дискредитацию добровольцев-росгвардейцев.