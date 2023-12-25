Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
-3°
Втр, 26
Срд, 27
-2°
ЦБ USD 91.97 0.03 26/12
ЦБ EUR 101.58 0.29 26/12
Нал. USD 91.91 / 94 25/12 16:35
Нал. EUR 101.6 / 101.51 25/12 16:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Сколько в 2023 году рязанцы отдадут за новогодний сладкий подарок
До Нового года осталось немного, поэтому самое время за...
Вчера 15:30
2 081
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
20 декабря 13:28
3 959
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 10:01
4 330
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
14 619
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Новое
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Все спецпроекты →
Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии
Теперь статьи УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации» и «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации» касаются и добровольцев-росгвардейцев.

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Об этом сообщило РИА Новости.

Так, статьи УК 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации» (до 15 лет лишения свободы), 280.3. «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации» (до семи лет) теперь касаются и добровольцев Росгвардии.

Помимо этого, штрафы до одного миллиона рублей в рамках КоАП могут назначаться и за дискредитацию добровольцев-росгвардейцев.