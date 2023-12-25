При обстреле ВСУ Горловки ранены семь мирных жителей

Семь человек получили ранения в результате обстрела ВСУ Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«По уточненной информации, количество раненых в результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины мирных горловчан возросло до семи», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Приходько показал фото, сделанные в городе. На них изображены разрушенные ударами ВСУ фасады домов, а также разбитые машины.