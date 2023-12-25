Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков из ЕС, Британии, Норвегии и Украины

Отмечается, что исключение будет сделано для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи.

Правительство России продлило запрет на въезд в Россию грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал кабмина.

Отмечается, что исключение будет сделано для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи.

«Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения», — отметили в кабмине.

Напомним, запрет был введен в 2022 году как ответная мера на решение ЕС не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами.