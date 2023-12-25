Полицейские обратились к жителям Сасова через громкоговорители
Сотрудники ГИБДД предупреждают пешеходов о соблюдении правил дорожного движения с помощью сигнально-громкоговорящего устройства полицейского автомобиля.
Полицейские обратились к жителям Сасова через громкоговорители. Видео появилось в группе региональной Госавтоинспекции «ВКонтакте».
Сотрудники ГИБДД предупреждают пешеходов о соблюдении правил дорожного движения с помощью сигнально-громкоговорящего устройства полицейского автомобиля.
Помимо пешеходов, инспекторы обращаются к водителям, рекомендуют снижать скорость перед переходом, во время движения соблюдать дистанцию и скоростной режим.