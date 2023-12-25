По улицам Рязани начал ездить «Новогодний экспресс»
В воскресенье, 24 декабря, в Рязани состоялся первый рейс «Новогоднего экспресса».
По улицам Рязани начал ездить «Новогодний экспресс». Об этом сообщили на сайте мэрии.
В воскресенье, 24 декабря, в Рязани состоялся первый рейс «Новогоднего экспресса». Эстрадный оркестр дворца культуры «Приокский» создавал новогоднее настроение на остановках общественного транспорта на центральных улицах города.
Рязанцы встретили артистов аплодисментами, фотографировались с ними и на время откладывали свои планы, чтобы в полной мере ощутить праздничную атмосферу. Проект «Новогодний экспресс» с музыкантами будет продолжаться до 29 декабря, со 2 января начнутся театрализованные программы, запись на которые откроется 25 декабря в 12.00 по