По улицам Рязани начал ездить «Новогодний экспресс»

В воскресенье, 24 декабря, в Рязани состоялся первый рейс «Новогоднего экспресса».

По улицам Рязани начал ездить «Новогодний экспресс». Об этом сообщили на сайте мэрии.

В воскресенье, 24 декабря, в Рязани состоялся первый рейс «Новогоднего экспресса». Эстрадный оркестр дворца культуры «Приокский» создавал новогоднее настроение на остановках общественного транспорта на центральных улицах города.