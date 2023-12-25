Опубликован прогноз погоды на 26 декабря в Рязанской области

Пройдет небольшой и умеренный снег, мокрый снег. Местами ожидается налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Опубликован прогноз погоды на 26 декабря в Рязанской области. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Во вторник, 26 декабря, будет облачно. Пройдет небольшой и умеренный снег, мокрый снег. Местами ожидается налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западной, западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -7, -2 градуса, днем -3, +2 градуса.