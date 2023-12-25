На зимнем этапе игры «Эрудит» определили лучших знатоков Рязанского приборного завода

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялся командный зимний турнир «Эрудит АО „ГРПЗ“ — 2023″. За звание победителей боролись 22 команды, в том числе и сборная филиала ГРПЗ — Касимовского приборного завода. В игре приняли участие 110 человек.

На пути к победе знатокам предстояло преодолеть интеллектуальные испытания, включающие вопросы на эрудицию, знания в различных областях, а также проявить смекалку, точный расчет, соревновательный дух. Всего было задано 25 вопросов, на каждый из которых давалась минута на обсуждение.

По итогам состязаний призовые места заняли команды „Огонек“, „195-й элемент“, „Энтропия“.

"Игра была познавательной и при этом напряженной и эмоционально насыщенной. Все команды показали хороший уровень подготовки, проявили незаурядную эрудицию и завидную скорость реакции, — отметил председатель Молодежного центра АО „ГРПЗ“ Василий Муранов. — „Эрудит“, пожалуй, одно их самых любимых на заводе мероприятий. В нем участвуют не только молодые люди, но и все желающие. При этом команды можно формировать из представителей разных подразделений. Это позволяет заводчанам ближе познакомиться, наладить контакты и постараться общими усилиями в сжатые сроки найти правильные ответы, что может быть полезным в дальнейшем при выполнении производственных задач».

В рамках зимней игры были определены лучшие команды по итогам всего сезона 2023 года. Места распределились следующим образом: на высшей ступени пьедестала почета — команда «Энтропия», второе место у «Сборной Касимова», третье — у «Оптимистов».

Все команды-участницы отмечены дипломами, а победители и призеры, набравшие наибольшее количество баллов, еще и денежным вознаграждением.

Интеллектуальные состязания «Эрудит АО «ГРПЗ» проводятся на заводе ежеквартально. Они представляют собой сочетание форматов популярных игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра». Организатором мероприятия выступает Молодежный центр АО «ГРПЗ».