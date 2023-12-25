На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП погибли четыре человека, среди которых 11-летняя девочка

На трассе Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП с четырьмя жертвами. Легковое авто выехало на встречную полосу и столкнулось с грузовиком, сообщается telegram-канале ГУ МВД по региону.

«На месте ДТП погибли водитель „Рено“ и два его пассажира, 23-летняя девушка, 11-летняя девочка. Кроме этого, женщина скончалась в больнице», — сообщает ведомство.

Среди пассажиров легкового авто выжил 16-летний подросток, которого госпитализировали.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Фото URA.RU