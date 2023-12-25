Малков прокомментировал жалобы рязанцев на парковку на улице Павлова

По словам губернатора, необходимо определиться, будет ли улица пешеходной или по ней продолжит ездить транспорт.

В понедельник, 25 декабря, на заседании облправительства Павел Малков прокомментировал жалобы рязанцев на парковку на улице Павлова.

Как отметил губернатор, что пора определиться, будет улица пешеходной или по ней продолжит ездить транспорт.

«Давайте мы проекты с вами подготовим и проведем голосование», — предложил Малков.

Мэр города Виталий Артемов сообщил, что у них уже готов дизайн пешеходной улицы Павлова и они готовы представить губернатору. Малков попросил его предоставить и в дальнейшем начать обсуждать его с жителями города.

Напомним, в июле 2023 года по улице Павлова открыли движение из-за ремонта теплотрассы на Семинарской. Позже рязанцы стали жаловаться на «большую стоянку» на Павлова. В декабре жители города просили мэра закрыть улицу для транспорта.