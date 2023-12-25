К восстановлению электричества в Рязанской области подключилась 21 бригада энергетиков из других регионов. Об этом сообщает «Рязаньэнерго».
Отмечается, что всего в области работает 386 человек в составе 105 бригад с применением 151 единицы спецтехники.
Электроснабжение восстановлено у 78% потребителей из числа тех, кто накануне пострадал из-за непогоды.
Локальные нарушения полностью устранены в Михайловском, Захаровском, Скопинском, Милославском, Шацком, Путятинском, Чучковском, Сасовском, Ермишинском, Кадомском, Пителинском, Касимовском районах.
Специалисты продолжают работать по индивидуальным заявкам в круглосуточном режиме.
Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи не приближаться к ним, а проинформировать отделение МЧС.
«Рязаньэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому телефону бесплатной горячей линии «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220.