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К восстановлению электричества в Рязанской области подключилась 21 бригада энергетиков из других регионов
Электроснабжение восстановлено у 78% потребителей из числа тех, кто накануне пострадал из-за непогоды.

К восстановлению электричества в Рязанской области подключилась 21 бригада энергетиков из других регионов. Об этом сообщает «Рязаньэнерго».

Отмечается, что всего в области работает 386 человек в составе 105 бригад с применением 151 единицы спецтехники.

Электроснабжение восстановлено у 78% потребителей из числа тех, кто накануне пострадал из-за непогоды.

Локальные нарушения полностью устранены в Михайловском, Захаровском, Скопинском, Милославском, Шацком, Путятинском, Чучковском, Сасовском, Ермишинском, Кадомском, Пителинском, Касимовском районах.

Специалисты продолжают работать по индивидуальным заявкам в круглосуточном режиме.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи не приближаться к ним, а проинформировать отделение МЧС.

«Рязаньэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому телефону бесплатной горячей линии «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220.