Глава Центробанка объяснила резкий рост цен на куриные яйца

По словам Эльвиры Набиуллиной, резкий рост цен на яйца связан с инфляцией и высоким спросом. Она напомнила ситуацию в 2021 году, когда-то один, то другой тип товаров резко дорожал.

Глава Центробанка объяснила резкий рост цен на куриные яйца. Ее цитирует РБК.

По словам Эльвиры Набиуллиной, резкий рост цен на яйца связан с инфляцией и высоким спросом. Она напомнила ситуацию в 2021 году, когда-то один, то другой тип товаров резко дорожал.

«Там есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — объяснила она.

Ранее в России снова выросли цены на яйца.