Глава Центробанка объяснила резкий рост цен на куриные яйца
По словам Эльвиры Набиуллиной, резкий рост цен на яйца связан с инфляцией и высоким спросом. Она напомнила ситуацию в 2021 году, когда-то один, то другой тип товаров резко дорожал.
Глава Центробанка объяснила резкий рост цен на куриные яйца. Ее цитирует РБК.
По словам Эльвиры Набиуллиной, резкий рост цен на яйца связан с инфляцией и высоким спросом. Она напомнила ситуацию в 2021 году, когда-то один, то другой тип товаров резко дорожал.
«Там есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — объяснила она.
Ранее в России снова выросли цены на яйца.