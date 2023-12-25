CNN: конфликт на Украине закончится заморозкой боевых действий

Об этом в эфире телеканала CNN рассказал преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт.

Конфликт на Украине, вероятнее всего, завершится заморозкой боевых действий. Об этом в эфире телеканала CNN рассказал преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт.

«Наиболее вероятный сценарий — боевые действия могут быть заморожены, а через несколько лет последует политическое урегулирование», — заявил он.

При этом Шмидт не исключил также и абсолютную победу России в конфликте.