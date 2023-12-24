Женщина с ребенком погибли при пожаре в красноярском общежитии

В Красноярске 24 декабря произошел пожар в многоквартирном доме, погибли женщина и ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в краевом ГУ МЧС.

В Красноярске 24 декабря произошел пожар в многоквартирном доме, погибли женщина и ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в краевом ГУ МЧС.

На восьмом этаже общежития на Ключевской улице загорелись вещи. Всего из него самостоятельно эвакуировались 30 человек, включая семерых детей.

Площадь пожара достигла 20 квадратных метров.