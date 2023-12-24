В Рязанской области в ДТП погиб мужчина

Инцидент произошел в субботу, 23 декабря, примерно в 20:05 в Путятинском районе на 307 км автодороги М-5 «Урал».

В Путятинском районе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в субботу, 23 декабря, примерно в 20:05 на 307 километре автодороги М-5 «Урал». По предварительным данным, столкнулись «ВАЗ-2107» под управлением 65-летнего местного жителя и «Рено Меган», за рулем которой был 60-летний житель Тамбовской области.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2107» погиб на месте, а его 35-летняя пассажирка госпитализирована в больницу.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.