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В рязанской мэрии рассказали об убранных деревьях
Отмечается, что с проезжей части убрали порядка 20 деревьев.

В мэрии рассказали об убранных деревьях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным на 12 часов убрали с проезжей части порядка 20 деревьев.

Работы проведены по адресам: Юбилейная, дом № 8, Северный переулок, дом № 1А, Советской Армии, дом № 3, корпус 4, Советской Армии, дом № 7, Тимакова, дом № 6, Затинная, дом № 32, Толстого, дом № 2, Шевченко дом № 52А, Нахимова, дом № 68, 3-й Мопровский переулок, дом № 4 корпус 1, поселок Солотча, улица Первомайская, дом № 105 (10 деревьев).

Кроме того, убраны ветви деревьев с контактной сети на перекрестке улиц Маяковского и Свободы. Также спилено дерево на Народном бульваре (с проезжей части пока не убрано).

Порубочные остатки будут вывезены позднее. Работы продолжаются.