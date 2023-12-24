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В Рязани из-за обрыва контактной сети троллейбусы изменили маршруты
На улице Юбилейной в районе дома № 8 дерево упало на контактные провода. Троллейбусы № 10 следуют от депо 2 до площади Попова. Также произошел обрыв контактного провода на Куйбышевском шоссе в районе остановки ДСК в сторону площади Театральной. Троллейбусы 12 и 13 маршрутов не проходят.

В Рязани из-за обрыва контактной сети троллейбусы изменили некоторые маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На улице Юбилейной в районе дома № 8 дерево упало на контактные провода. Троллейбусы № 10 следуют от депо 2 до площади Попова.

Кроме того, отсутствует напряжение сети на Первомайском проспекте.

Также из-за налипания мокрого снега произошел обрыв контактного провода на Куйбышевском шоссе в районе остановки ДСК в сторону площади Театральной. Троллейбусы 12 и 13 маршрутов не проходят.

В связи с этим сейчас троллейбусные маршруты:

  • № 1, 9, 10, 12, 13, 16 приостановлены;
  • № 5 В, 5н работают через улицу Дзержинского;
  • № 3 работает по маршруту.

Отмечается, что ремонтные бригады выехали для проведения работ.