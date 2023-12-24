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В Приморье при пожаре погибли один ребенок и двое взрослых

В Приморье при пожаре погибли один ребенок и двое взрослых. Об этом сообщили в Telegram-канале «МЧС Приморского края».

Инцидент произошел в селе Черниговка в воскресенье, 24 декабря. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

«На момент прибытия пожарных веранда дома одной из квартир была охвачена пламенем, также горела одна из квартир изнутри», — говорится в сообщении.

При тушении пожара спасатели обнаружили три тела. Так, погибли 61-летний мужчина, 21-летняя девушка, а также двухлетний ребенок.

Проводится проверка.