В Пермском крае лесника и его жену зарубили топором
Сообщается, что 23 декабря мужчина не вышел на работу. Коллеги пришли к нему домой и обнаружили его мертвым вместе с женой. Полиция опрашивает соседей и возможных свидетелей трагедии.
В поселке Пермского края неизвестный зарубил топором лесника и его жену. Об этом пишет
Сообщается, что 23 декабря мужчина не вышел на работу. Коллеги пришли к нему домой и обнаружили его мертвым вместе с женой. Полиция опрашивает соседей и возможных свидетелей трагедии.
Заведено уголовное дело об убийстве двух лиц из корыстных побуждений, сообщает региональное управление СК.
По данным ведомства, неизвестный убил хозяев дома и скрылся. Доклад о ходе расследования направят главе СК Александру Бастрыкину.