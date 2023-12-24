В Пермском крае лесника и его жену зарубили топором

Сообщается, что 23 декабря мужчина не вышел на работу. Коллеги пришли к нему домой и обнаружили его мертвым вместе с женой. Полиция опрашивает соседей и возможных свидетелей трагедии.

В поселке Пермского края неизвестный зарубил топором лесника и его жену. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что 23 декабря мужчина не вышел на работу. Коллеги пришли к нему домой и обнаружили его мертвым вместе с женой. Полиция опрашивает соседей и возможных свидетелей трагедии.

Заведено уголовное дело об убийстве двух лиц из корыстных побуждений, сообщает региональное управление СК.

По данным ведомства, неизвестный убил хозяев дома и скрылся. Доклад о ходе расследования направят главе СК Александру Бастрыкину.