Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 24
Пнд, 25
-3°
Втр, 26
ЦБ USD 91.94 0.23 23/12
ЦБ EUR 101.29 0.78 23/12
Нал. USD 92.01 / 93.24 22/12 16:45
Нал. EUR 92.01 / 93.24 22/12 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Сколько в 2023 году рязанцы отдадут за новогодний сладкий подарок
До Нового года осталось немного, поэтому самое время за...
6 часов назад
1 007
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
20 декабря 13:28
3 432
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 10:01
3 830
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
14 145
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Москве от инфаркта скончался актер из «Глухаря» Алексей Черных
Черных родился 26 апреля 1980 года. Окончил Школу-студию МХАТ. С 2003 года служил в театре Et Cetera. Стал известен по ролям в сериалах «Ищейка», «Мент в законе» и «Глухарь».

Актер театра и кино Алексей Черных умер от инфаркта. Об этом сообщается на сайте театра Et Cetera.

«Алексею Черных было всего 43 года. Он работал в нашем театре, сыграл самые разные роли, сыграл так ярко, так талантливо, что все его работы мы помним до сих пор. Он умер в Москве от инфаркта», — говорится в некрологе.

О смерти Черных ранее сообщила актриса Екатерина Соломатина.

Черных родился 26 апреля 1980 года. Окончил Школу-студию МХАТ. С 2003 года служил в театре Et Cetera. Стал известен по ролям в сериалах «Ищейка», «Мент в законе» и «Глухарь». Он также был актером дубляжа и озвучил персонажей фильмов «Мстители», «Доктор Стрэндж», «Голодные игры» и «Алиса в Зазеркалье».

Фото: Кинопоиск