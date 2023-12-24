В Москве от инфаркта скончался актер из «Глухаря» Алексей Черных

Черных родился 26 апреля 1980 года. Окончил Школу-студию МХАТ. С 2003 года служил в театре Et Cetera. Стал известен по ролям в сериалах «Ищейка», «Мент в законе» и «Глухарь».

Актер театра и кино Алексей Черных умер от инфаркта. Об этом сообщается на сайте театра Et Cetera .

«Алексею Черных было всего 43 года. Он работал в нашем театре, сыграл самые разные роли, сыграл так ярко, так талантливо, что все его работы мы помним до сих пор. Он умер в Москве от инфаркта», — говорится в некрологе.

О смерти Черных ранее сообщила актриса Екатерина Соломатина.

Черных родился 26 апреля 1980 года. Окончил Школу-студию МХАТ. С 2003 года служил в театре Et Cetera. Стал известен по ролям в сериалах «Ищейка», «Мент в законе» и «Глухарь». Он также был актером дубляжа и озвучил персонажей фильмов «Мстители», «Доктор Стрэндж», «Голодные игры» и «Алиса в Зазеркалье».

Фото: Кинопоиск