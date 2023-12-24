В Москве мужчина зарезал двух девушек

В Москве 37-летний мужчина зарезал девушку в квартире дома. Позже следователи установили, что он совершил еще одно убийство женщины в гостинице.

В Москве 37-летний мужчина зарезал девушку в квартире дома. Позже следователи установили, что он совершил еще одно убийство женщины в гостинице, сообщается в телеграм-канале столичного СК. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, ночью в субботу, 23 декабря, 37-летний мужчина в квартире дома на Мукомольном проезде в ходе ссоры нанес ножевые ранения 25-летней девушке. От полученных травм она скончалась на месте. По предварительным данным, после произошедшего мужчина также нанес себе ножом раны. Его доставили в больницу.

Shot сообщал, что девушка перед гибелью сообщила подруге по видеосвязи о том, что ее убивают. Подруга вызвала полицию, но они приехали, когда та уже скончалась. Также в телеграм-канале говорится, что мужчина уже был судим и ранее убил двух девушек-эскортниц, которых решил обокрасть.

Позже следователи раскрыли еще одно убийство, совершенное подозреваемым. Предварительно установлено, что мужчина в гостинице на востоке Москвы убил еще одну женщину.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.