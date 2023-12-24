В Минпросвещения заявили, что новогодние елки пройдут во всех школах России. Об этом
Отмечается, что праздничные мероприятия пройдут во всех школах России, никаких препятствий для этого нет.
«Новогодние елки пройдут в школах по всей стране. Никаких препятствий для этого нет. Новый год — это наш традиционный праздник, торжество, которое остается с детства в памяти любого ребенка. Школьная система образования и воспитания наполняет этот праздник особым смыслом и важными ценностями, например, заботой о близких, чувством единения в кругу семьи и друзей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее Сергей Миронов обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой проверить публикации в СМИ о якобы имеющих место требованиях запретить проведение в некоторых школах новогодних мероприятий.