В Минпросвещения заявили, что новогодние елки пройдут во всех школах России

Отмечается, что праздничные мероприятия пройдут во всех школах России, никаких препятствий для этого нет.

В Минпросвещения заявили, что новогодние елки пройдут во всех школах России. Об этом сообщило ТАСС.

Отмечается, что праздничные мероприятия пройдут во всех школах России, никаких препятствий для этого нет.

«Новогодние елки пройдут в школах по всей стране. Никаких препятствий для этого нет. Новый год — это наш традиционный праздник, торжество, которое остается с детства в памяти любого ребенка. Школьная система образования и воспитания наполняет этот праздник особым смыслом и важными ценностями, например, заботой о близких, чувством единения в кругу семьи и друзей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее Сергей Миронов обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой проверить публикации в СМИ о якобы имеющих место требованиях запретить проведение в некоторых школах новогодних мероприятий.