Убирать рухнувшие деревья в Рязани продолжат ночью
В Рязани в течение дня поступило 222 заявки об упавших деревьях, отработана 121. Работы продолжатся и ночью, сообщается на сайте мэрии.
В Рязани в течение дня поступило 222 заявки об упавших деревьях, отработана 121. Работы продолжатся и ночью, сообщается на сайте мэрии. Администрация города просит с пониманием отнестись к проводимым работам.
Днем при уборке было задействовано 20 бригад, 68 человек, автовышки, автокраны, грузовые автомобили и 30 бензопил. Помогали муниципальные предприятия и учреждения, спасатели МЧС, управляющие компании.
Спил и уборку рухнувших деревьев провели по адресам, опубликованным на