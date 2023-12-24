Убирать рухнувшие деревья в Рязани продолжат ночью

В Рязани в течение дня поступило 222 заявки об упавших деревьях, отработана 121. Работы продолжатся и ночью, сообщается на сайте мэрии.

В Рязани в течение дня поступило 222 заявки об упавших деревьях, отработана 121. Работы продолжатся и ночью, сообщается на сайте мэрии. Администрация города просит с пониманием отнестись к проводимым работам.

Днем при уборке было задействовано 20 бригад, 68 человек, автовышки, автокраны, грузовые автомобили и 30 бензопил. Помогали муниципальные предприятия и учреждения, спасатели МЧС, управляющие компании.