Рязанцам напомнили, куда обращаться в случае отсутствия электроснабжения из-за непогоды

В Рязанской области энергетики «Рязаньэнерго» продолжают восстановительные работы после сильного снегопада.

В Рязанской области энергетики «Рязаньэнерго» продолжают восстановительные работы после сильного снегопада. Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» круглосуточно продолжают устранять технологические нарушения из-за обильного мокрого снега с дождем, который прошел 23-24 декабря.

Проведение работ осложняется большим снежным покровом, труднодоступностью мест технологических повреждений.

Сейчас силы сосредоточены в наиболее пострадавших районах: Рязанском, Спасском, Ряжском, Сараевском. На помощь рязанским энергетикам направлены бригады из семи филиалов, последствия устраняют 79 бригад: 234 специалиста и 92 единицы спецтехники.

В филиале действует особый режим работы, работает оперштаб, установлен контроль за работой энергообъектов.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону бесплатной горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220.

Также в случае отключения электроснабжения можно оставить заявку черезинтерактивные сервисы компании: на сайте «Россети Центр и Приволжье», по ссылке, через мобильное приложение «Есть свет!».

Напомним, только в Рязани зафиксировали 107 случаев падения деревьев.