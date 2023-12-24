Российские средства ПВО сбили четыре украинских самолета

Три Су-27 и один Су-24 ВС Украины уничтожили в районах населенных пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области.

Российские средства ПВО сбили четыре украинских самолета. Об этом сообщили в Минобороны.

Три Су-27 и один Су-24 ВС Украины уничтожили в районах населенных пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области.

Кроме того, перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета «Нептун».

Также отмечается, что уничтожены 49 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Старомихайловка ДНР, Золотаревка ЛНР, Василевка, Голая Пристань Херсонской области, Бердянск, Новогоровка и Мирное Запорожской области.