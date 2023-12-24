При лобовом столкновении на трассе в Ростовской области погибли четыре человека

По предварительной информации, водитель 2001 года рождения на Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Cerato.

Четыре человека погибли, один пострадал в аварии на трассе Ростов — Волгодонск. Две легковушки врезались лоб в лоб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области в воскресенье, 24 декабря.

По предварительной информации, водитель 2001 года рождения на Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Cerato.

Погибли оба водителя, а также по одному из пассажиров каждой машины. Пострадавшую пассажирку Kia была госпитализировали.

Устанавливаются причины аварии.